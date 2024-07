Donnarumma-Manchester City, cosa c’è di vero: tra Guardiola, Ederson e la comunicazione del PSG

Redazione Calciomercato

ancora in questa sessione estiva di calciomercato.è uno dei migliori portieri al mondo e questo non basta per avere l’imbarazzo della scelta. Anchestudia il rinnovo con il Milan spinto dal suo legame con il club ma anche dall’assenza di proposte concrete migliori rispetto a quella rossonera. Qualcosa si muove al Manchester City dove il brasilianosta trattando da diverse settimane con la formazione araba dell’Al Ittihad.

Dopo tanti anni ricchi di successi pare quasi naturale dirsi addio. Da un lato c’è una ricchissima offerta e dall’altra un allenatore, Pep Guardiola, che non ha mai avuto paura del cambiamento. Ecco perché l’addio di Ederson resta una possibilità che può concretizzarsi a stretto giro di posta. Per la successione del portiere verdeoro: Gigio non ha mai fatto mistero di sognare una esperienza in Premier League. Opzione fattibile?

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ilL’ipotesi che sta prendendo quota è quella della promozione del secondo portiere attualePer Donnarumma si profila un rinnovo del contratto fino al 2028 con il PSG con relativo aumento dell’attuale ingaggio da 10 milioni di euro tra parte fissa e variable.