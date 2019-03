La paura della retrocessione, una salvezza da conquistare. L'Udinese è ferma nella programmazione del proprio futuro perché tutto passerà dalle prossime 10 giornate, il traguardo della Serie A blindata è ancora lontanissimo. L'arrivo di Tudor in panchina riporta una ventata di novità ma va conquistata la salvezza in tempi brevi; il mercato è condizionato soprattutto da questo.



ALLENATORE - Igor Tudor non è il prescelto per il prossimo anno. A meno di miracoli, il suo compito come una stagione fa sarà di salvare i friulani e poi saluterà Udine. L'idea di Pozzo è di prendere un allenatore capace di ricostruire l'ambiente e puntare a traguardi più ambiziosi, dopo gli esperimenti falliti degli ultimi anni. Ma tutto dipenderà dalla Serie A garantita o meno.



OBIETTIVI - Il centrocampista Soumaré del Lille piace molto ma al momento è fuori portata, l'Udinese studia come sempre profili anche dal Watford per la propria rosa. Holebas potrebbe rappresentare un'opportunità, mentre come soluzione di esperienza a centrocampo c'è l'opzione Hetemaj dal Chievo in considerazione. POSSIBILI CESSIONI - Rodrigo De Paul è l'uomo con cui fare cassa: l'Inter lo ha praticamente in pugno ma è un'operazione ancora da concludere, la valutazione è di 25/30 milioni di euro senza dimenticare che potranno essere inserite almeno una o due contropartite. Lasagna potrebbe andar via in estate di fronte a una buona offerta, anche Fofana ha mercato in Francia mentre Musso al momento non si tocca. Occhio a Pussetto: più di una squadra vorrebbe prenderlo e lasciarlo un anno a Udine. Da giugno andrà via anche Barak, lo voleva il Parma a gennaio.



RINNOVI DELICATI - Behrami può andare via a giugno, al momento il suo rinnovo è completamente congelato. Stryger Larsen se non partisse sicuramente vedrebbe migliorato il proprio ingaggio e prolungato il contratto attuale (a scadenza nel 2022), Fofana è un altro giocatore che potrebbe prolungare con l'Udinese.