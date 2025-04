Douglas Luiz, quel colloquio con Tudor e i 4 minuti in campo (finora). Aspetta il mercato per ripartire

AFP via Getty Images

"Se è demotivato? No, anzi: lo è molto". Partiamo da qui, allora, per capire cosa stia accadendo attorno e in direzione Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, rientrato ormai da diverse partite dopo l'ultimo problema muscolare, non ha giocato neanche un minuto e nemmeno contro il Monza.Peccato che la Juve, quella stessa gestione, l'abbia abiurata. Che proprio non riesca a maneggiarla, a farla propria. Tant'è: Igor Tudor, che con il ragazzo parla quotidianamente, non si è fatto poi tanti problemi. E Luiz è rimasto fuori, al solito.

Da quando è arrivato il tecnico croato, Douglas ha giocato appena 4 minuti, un ingresso - a Parma - in cui non ha avuto modo, tempo, quasi volontà di incidere. A tutti gli effetti, considerato il minutaggio e le idee di mister Igor su di lui, è ai margini della rosa: pure con l'assenza die la possibilità di spostarlo più avanzato con meno licenza di difendere, Tudor non c'ha pensato due minuti, scegliendo la corsa die la qualità di. Così, quei 4 minuti disputati finora diventano una fotografia perfetta di ciò che sta vivendo l'ex Aston Villa. Aspetta il mercato come un bambino attende Natale: sogna il regalo dell'addio, e della ripartenza.

Con lui, Tudor era stato molto chiaro e ormai da due settimane, esattamente come aveva fatto con Francisco: entrambi li aveva visti più distanti dalla sua idea di gioco, non era nulla di personale, ma l'allenatore avrebbe scelto la squadra in funzione della sua idea, la migliore per raggiungere il. Detto e poi naturalmente fatto, così entrambi si sono ritrovati a essere ultime scelte, persino in momenti in cui la Juventus andava ridisegnata a causa dei problemi fisici e delle espulsioni, come accadrà a partire dalla prossima giornata.

Douglas non ha fatto una piega. Ha spiegato Tudor: "Ne parlavo con: si è messo a disposizione, senza dire nulla, lavorando". Aumentando chiaramente il dispiacere del tecnico nel tenerlo fuori, ma "bisogna fare delle scelte", e a pesare maggiormente è una condizione ballerina, per la quale fondamentalmente ha giocato molto poco e con risultati altalenanti.E per questo, sul mercato, Luiz avrà tante pretendenti quante ne aveva un anno fa, soprattutto in Premier. Da tempo si parla di un possibile scambio con Tonali, e se ne parlerà ancora.

