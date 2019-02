Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il ds del Genoa Mario Donatelli ha svelato un retroscena sulla cessione di Krzysztof Piatek: "C'è stato un incontro col Napoli tra presidenti per quanto riguarda Piatek, poi chi si è seduto a tavolino ed ha chiuso è stato il Milan. Per chiudere gli affari bisogna mettere nero su bianco, a me non risulta che il giocatore fosse del Napoli. Che c'è stato un interessamento del Napoli è vero, che c'è stata una chiacchierata tra presidenti è vero. L'intenzione del Genoa era cedere il giocatore a giugno, il Napoli aveva aperto in tal senso".