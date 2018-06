Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco le sue dichiarazioni: "Anno difficile perché eravamo abituati a vincere nelle categorie minori. Non è stato facile digerire la domenica sera una sconfitta o pareggio amaro".



Su Sepe: "Noi siamo convinti e abbiamo fiducia in Gomis, quest'anno ha fatto 25 partite e ha dimostrato di meritare la Serie A. Se non avessimo avuto un portiere di questo livello, Sepe sarebbe stato l'ideale. Gomis ora è impegnato con il Senegal e può crescere anche attraverso il Mondiale".



Su Grassi: "Non so se riusciremo a riscattarlo. Noi abbiamo grande stima nel calciatore ma otto milioni di euro sono tanti, vogliamo trovare un punto d'incontro col Napoli. Sia noi che il ragazzo vogliamo continuare insieme. Vogliamo sederci insieme a Giuntoli per trovare un punto d'incontro".



Su Lazzari: "Seguito dalle prime dieci della Serie A ma anche società del calcio estero. Per noi Lazzari è il giocatore che ci rappresenta, è stato il primo calciatore che ho preso da quando sto facendo questo mestiere. Sarà molto difficile privarci di Lazzari. Il Napoli non mi ha chiesto Lazzari".



Su Grassi: "Nel girone di ritorno è tornato ai grandi livelli, però deve avere ancora una consacrazione e spero la possa avere con noi. Il ragazzo si trova bene qui, spero che possa restare".