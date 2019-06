L'Inter vede l'Udinese per Rodrigo de Paul: il trequartista argentino, impegnato con la Seleccion nella fase finale della Coppa America, piace da tempo al club nerazzurro, consigliato da Antonio Conte, che gradisce la polivalenza dell'ex Valencia, il quale può giocare sia da esterno, che da trequartista puro, che da mezzala.



INCONTRO IN SEDE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il ds dei friulani Pierpaolo Marino era oggi nella nuova sede dell'Inter, in Porta Nuova, per parlare con Marotta e Ausilio del futuro di de Paul: sebbene abbia definito la visita "un incontro di cortesia" e nonostante l'offerta del Napoli per il classe 1994, il giocatore piace ancora, anche se bisognerà trovare l'accordo con l'Udinese per quanto concerne il prezzo del cartellino. Work in progress, dunque: i discorsi per de Paul in casa Inter continuano.