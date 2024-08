Dybala come Ultimo, il 22 agosto come il 22 settembre: la Joya tornerà all'Olimpico

Ieri era il 22 agosto e non il 22 settembre ma, a Roma, l'inaspettata notizia della permanenza in giallorosso diben si sposa con alcuni passaggi del celebre brano del cantante romano e romanista, Ultimo."Ti va se ci lasciamo? Che torna il desiderio", canta Ultimo. E sì,. La decisione della "Joya" è stata del tutto inaspettata e ha generato un entusiasmo sano, genuino e facilmente comprensibile.

Secondo molti è stato proprio l'affetto dell'ambiente a spingere Dybala a dire di no alle sirene arabe. Probabilmente però - pur senza voler mettere in discussione il legame dell'argentino con l'ambiente giallorosso -di sposare un progetto, tanto sportivo quanto di vita, così diverso.Dybala milita nel campionato italiano da 12 anni, ormai e, sia a Palermo quanto alla Juventus e ancor più alla Roma, è stato sempre trattato da idolo indiscusso. Lasciare tutto e diventare "una delle tante stelle" di un campionato ancora snobbato dai più, probabilmente avrebbe rappresentato un azzardo troppo grande, anche in prospettiva Nazionale.. Scegliere l'Arabia e stravolgere completamente la propria vita e quella dei suoi familiari sarebbe stato un prezzo troppo alto da pagare e neanche tutto l'oro del Mondo, o quasi, sarebbe stato sufficiente.

"Non prenderò quel treno che porta nel futuro. No, io voglio godere anche un semplice minuto. E il 22 settembre io tornerò in quel posto", chiosa Ultimo nel suo brano.. Per ricevere un'altra ondata d'affetto, simile a quella ricevuta il giorno del suo arrivo a Roma e che, come evidenziato dal post pubblicato ieri su Instagram, La Joya non ha mai dimenticato.