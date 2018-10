La gloriosami porta indietro in un nostalgico viaggio nel tempo. Quando giocavamo con le figurine Panini e nella squadra di Ferrara spopolava un’aletta dal cognome bizzarro,, quotatissimo tra i collezionisti. Il deus ex machina della società era un vecchio filibustiere, il commendator Mazza, che avrebbe fatto il colpo cedendo Capello alla Roma, incassando quella che oggi si chiamerebbe plusvalenza la cifra record di 200 milioni di vecchie lire.Avevo appena soffiato sui miei ricordi quando il vivacissimo, che penso possa seriamente interessare Mancini, ha puntato lo spazio che gli si offriva mettendo in affanno il giovaneche si era dimenticato di presidiare la fascia di competenza. Per rimediare alla gaffe, l’esterno sinistro lanciato nella mischia al posto di Kolarov ricorreva alle maniere brusche, troppo brusche per il figlio d’arte. La Roma, che aveva lasciato a riposo anche De Rossi e Manolas puntando su Cristante e Marcano, accusava vistosamente il colpo ma al ritorno in campo dopo l’intervallo avrebbe potuto dare una svolta alla giornata se, non avesse dilapidato un’occasione principesca propiziata in segno di pace ritrovata da El Shaarawy. Ma il meglio per la buonanima del commendatore doveva ancora venire.Ironia della sorte, a impappinarsi erano i due reclamizzatissimiche provocavano un calcio d’angolo risultato poi fatale.. La Spal, detto per inciso era reduce da quattro sconfitte consecutive.A questo punto entrava in scena un personaggio inatteso, anche se perfettamente compatibile con la trama romanzesca della giornata., che non è solo il fratello povero del centrocampista della Lazio, prima realizzava una paratona su Lorenzo Pellegrini, con il provvidenziale aiuto della traversa, poi riusciva nella non facile impresa di farsi cacciare per una di quelle manfrine perditempo che di solito non provocano conseguenze. Il guardalinee costringeva praticamente Pairetto a cacciarlo per restituire a Gomis la porta di competenza.Il povero Di Francesco, non sapendo più che pesci pigliare, gettava nella mischia, l’ennesimo presunto enfant prodige. Entravano anche, ma nulla avrebbe ormai potuto rovinare la festa ferrarese della vecchia Polisportiva.