La sconfitta per 2-1 contro ilnella gara d'esordio aiimprime sulla nazionale tedesca segni che vanno oltre l'aspetto calcistico. E dà qualche motivo di rivalsa a chi è stato nel mirino proprio dei tedeschi, durante questi giorni in cui si è parlato dei mondiali per motivi diversi da calcistici. Arrivano infatti dalla stampa qatariota gli sberleffi per un rovescio che mette già a rischio il cammino mondiale dellaSi tratta di sberleffi certamente interessati, poiché contengono anche un argomento chiaramente politico:E ovviamente, l' ”altro” di cui i tedeschi avrebbero fatto meglio a non occuparsi è la questione dei diritti in. Chi ha affondato in modo particolare il colpo nei confronti della Germania è stato il quotidiano. Il quotidiano qatariota riprende le critiche rivolte dalla stampa tedesca alla squadra allenata da. Critiche anche molto pesanti e colorite nei toni. Ma a quel punto il quotidiano di Doha ha puntato sull'aspetto della 'distrazione' rispetto alla dimensione di campo, che avrebbe finito per provocare la sconfitta di due giorni fa contro i giapponesi. Secondo Al Raya, questa è la critica rivolta dai tifosi tedeschi alla loro nazionale., ma che nella versione qatariota diventa il principale motivo di disappunto.@pippoevai