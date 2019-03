In un'intervista al quotidiano belga HLN, Eden Hazard è stato interpellato su quali destinazioni preferirebbe un domani per finire la carriera. Queste le parole del giocatore del Chelsea: "MLS? No. Poi le cose possono sempre cambiare nella vita, ma non penso che giocherò lì. Cina? Per niente. Belgio? Difficile da prevedere oggi, ma ho sempre detto che vorrei finire lì la carriera."



C'è stato spazio anche per una domanda a bruciapelo su due allenatori che lo hanno allenato al Chelsea: "José Mourinho o Rafa Benitez? Mourinho."