Eder, attaccante ex Inter e Jiangsu Suning, ora al San Paolo, torna a parlare delle differenze tra il calcio europeo e quello orientale: "La differenza col calcio europeo forse è nella visibilità, perché in Italia si possono vedere tutte le partite, in Cina meno. Poi allo Jiangsu mi allenavo più che all'Inter. Cosmin Olaroiu, l'allenatore, era ritenuto il José Mourinho dell'Asia. Il livello degli allenamenti era ottimo: in Italia correvo per 12,5 km, in Cina era più o meno lo stesso. Il calcio qui? Potrebbe essere difficile adattarsi, dopo tanti in Italia. Si tratta di un calcio diverso. Un po' come quando noi facevamo la differenza in Brasile quando eravamo più giovani ma poi faticavamo in Europa; penso sia questione di ambientamento, non certo fisica".