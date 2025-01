Empoli, D'Aversa: "Ecco perché Esposito è partito dalla panchina contro l'Inter"

Getty Images

Il tecnico dell'Robertoha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell'Inter:"L'Inter è stata brava nel non darci riferimenti, ma la squadra è riuscita a non concedere molto agli avversari. Dopo lo svantaggio ci siamo alzati e siamo stati in grado di rimanere in partita. Se avessimo avuto l'atteggiamento di stasera nelle ultime partite avremmo qualche punto in più in classifica"."Per l'atteggiamento posso rimproverare solo i 20' in casa contro il Lecce. Abbiamo tanti infortuni. Col Genoa abbiamo sbagliato un rigore, col Lecce potevamo pareggiare. Ma non abbiamo mai perso l'umiltà".

- "In settimana non si è allenato regolarmente, dopo Lecce dovevamo gestirlo e non potevamo rischiare di perdere un giocatore importante come lui".