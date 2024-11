Getty Images

Empoli, D'Aversa: "Pezzella era infortunato, abbiamo fatto il massimo senza cambi in mezzo"

Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa del Lecce:



"Non avevamo cambi a centrocampo... Credo che per 60-70 minuti abbiamo giocato bene, poi in Serie A quando non le chiudi c'è modo anche che le partite vengano riaperte, ma per come ci siamo presentati abbiamo fatto una grandissima prestazione, ci godiamo questa posizione in classifica nonostante le difficoltà derivanti dalle assenze. Ora dobbiamo dare continuità dopo la sosta. Non mi sento di rimproverare più del dovuto, Pezzella è venuto in panchina ma non era in condizione di giocare. L'unica cosa è essere più cinici, penso al palo di Cacace. Abbiamo rischiato di perderla, ma abbiamo avuto anche la palla per vincerla in un quattro contro due. Avere due riferimenti davanti aiuta, io chiedo sempre coraggio anche se non avevamo cambi analoghi ma solo giocatori con caratteristiche diverse. Non mi sembrava giusto non far giocare dall'inizio uno dei due. Il gol subito? Intanto è stata una problematica di centimetri… Poi Ismajli si è trovato in mezzo a due, è questione di letture immediate. Sicuramente qualcuno ha lasciato la marcatura, ma non me la sento di colpevolizzare i miei ragazzi. Ora avranno tre giorni di riposo strameritati".

