L'allenatore dell'Empoli Giuseppe Iachini ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro la Lazio: "E’ vero che non stanno arrivando dei risultati, ma per curiosità mi sono fatto raccogliere dei dati. Mi sono fatto fare delle statistiche, siamo l’ottava squadra per pericolosità offensiva e per quello che creiamo. Quando non porti a casa quello che meriti è normale che si facciano delle valutazioni, ma non dobbiamo perdere lucidità. Ci aspetta una gara difficile, la Lazio è una delle squadre più forti di questo campionato, forse la più tecnica dopo la Juventus".