Empoli-Juventus, la ripartenza di De Sciglio: l'opportunità negata di tornare se stessi

. Per gli amanti del genere, ci affidiamo a una delle varie quanto celebri frasi di, scrittore brasiliano dall’immensa e conosciuta produzione letteraria, che in uno dei suoi racconti ha così descritto la sensazione che solo un’opportunità ti riesce dare. Alle volte, d’altronde, basta poco: la fiducia di qualcuno, una persona che creda in te.. Anche così non fosse, ci aiuta a comprendere lo stato d’animo dell’ex laterale della Juventus quando gli si è presentata davanti l’opportunità – appunto – di trasferirsi in Toscana, in quel di Empoli, accettando la corte del club azzurro.

“La trattativa è nata molto semplicemente, sono stato contattato dal direttore Gemmi che mi ha palesato la sua volontà, è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché". Sono plurimi i passaggi che vanno analizzati dalla sua conferenza stampa di presentazione. Questo è tra i primi che salta all’occhio: lo dicevamo, infatti, come il terzino classe ‘92 avesse banalmente necessità di un’occasione. La chiarezza con il quale viene descritta la trattativa (un prestito secco annuale dalla Juventus, con la quale ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno) è sintomo della facilità con cui l’accordo è stato trovato.: "Per me era importante rimettermi in gioco. Vorrei far vedere che sto bene, di Empoli mi hanno parlato tutti benissimo, qui si lavora molto bene ed è avvenuto tutto in maniera molto naturale. Ho valutato l’offerta per qualche giorno, ma poi mi sono convinto che fosse il posto adatto".

, tanti sportivi durante la loro carriera hanno avuto momenti in cui hanno fatto un passo indietro. A me serviva questo. Il mio obiettivo è quello di rimettermi in gioco e penso che Empoli sia il posto giusto per farlo”. Un punto di ripartenza, altro passaggio fondamentale. Parole soppesate, ricamate con cura. “A me serviva questo”,. Si sta pur sempre parlando di un giocatore che, tra Milan e Juventus, ha vinto tre Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Ha ormai dalla sua parte una grande esperienza da esterno capace di adattarsi su entrambe le fasce e una determinazione che non gli si può non riconoscere.: tanti i talenti sbocciati in maglia azzurra, altrettanti i calciatori d’esperienza che sono rinati sotto le sapienti mani degli staff tecnici. Ma c’è un altro dettaglio da non sottovalutare.

. È qui il nodo della situazione. Da cosa nasce una possibilità, un’opportunità? Da cosa nasce quella necessità quasi di rivalsa, di dimostrazione verso un fatto che in troppi hanno dato per scontato? Da una mancanza.. Da quell’infortunio al legamento crociato del ginocchio del maggio 2023, che l’ha tenuto ai box praticamente per un’intera stagione, di opportunità non ce ne sono state più per il classe ‘92 alla Juventus. Solo 45’ (da titolare contro la Lazio) nella scorsa Serie A. E non è colpa di nessuno, sia chiaro.- tecnico che ha avuto il merito di farlo esordire nel grande calcio, ai tempi del Milan -

. Una domanda precisa per una partita che sente essere importante in cuor suo: una sfida da ex al suo passato più recente. Da qui nasce la richiesta, descritta in conferenza stampa, al tecnico Roberto D’Aversa: "". Le condizioni fisico-atletiche non gli consentono ancora di dare il suo contributo dal 1’, ma chissà che non possa esserci l’occasione per debuttare in maglia azzurra proprio contro la Juventus.

