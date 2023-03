L'Empoli continua a non vincere, diventano sei le gare senza i 3 punti. Al Brianteo il Monza si impone 2-1 grazie alle reti di Ciurria e Izzo, per i toscani invece gol di Satriano. Al triplice fischio il tecnico Paolo Zanetti ha parlato così a DAZN:



PARTITA - "C'è rammarico per la sconfitta: primo tempo equilibrato, secondo dominato da noi. Un risultato che non rispecchia i fatti. Mi fa arrabbiare aver preso gol da calcio da fermo, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi perché giocare così bene qui non è da tutti".



PRESTAZIONE - "Non ho visto nessuna flessione, oggi abbiamo giocato come sempre. Mancava Vicario, ma il nostro portiere ha fatto una sola parata, non vedo nessuna flessione. Il risultato ci sta mancando ma non dobbiamo perdere la consapevolezza nelle cose ottime che facciamo".



SATRIANO - "Sono contento per lui, incarna lo spirito che voglio nella mia squadra. Per un attaccante il gol è importante, al momento un po' gli mancano ma se continua così può non fermarsi più. Per vincere ci servono i gol degli attaccanti ma siamo sulla strada giusta".



VICARIO - "Udinese? Non lo so, dobbiamo vedere gli esami strumentali e spero non sia nulla di grave perché per noi è un giocatore fondamentale".



UDINESE - "L'Udinese è una squadra forte al di là dei risultati, sarà una gara difficile e servirà fare il massimo per ottenere la vittoria".