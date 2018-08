Emre Can, centrocampista della Juventus arrivato in estate a parametro zero dal Liverpool, ha parlato dopo la partita contro la MLS All-Stars, vinta ai calci di rigore dai bianconeri. Queste le dichiarazioni riportate da Repubblica.it:



MERCATO - "Siamo tutti concentrati sulla squadra, vogliamo aiutarla il piu' possibile e fare il massimo. Quello che succede fuori dal campo non e' di nostra competenza. Noi dobbiamo solo dare il massimo sul campo".



PARTITA - "Era un'amichevole ma volevamo vincere e questo si avvertiva in campo. Due ottime squadre, abbiamo giocato bene, in una bella atmosfera e in uno stadio incredibile. E' stata una bella Juventus".