A Frosinone sarà esodo dei tifosi della Lazio. Troppo importante la partita, dopo il pareggio di Roma e Milan e la sconfitta contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, i tifosi della Lazio allo Stirpe saranno circa 1100. Il Frosinone, dopo il sold out del settore ospiti che conta circa 1035 unità, ha messo in vendita altri 100 tagliandi per i tifosi biancocelesti. Lo Stirpe sarà quasi tutto esaurito.



LATO FROSINONE - Per fare spazio ai tifosi della Lazio, e per motivi di sicurezza, molti abbonati del Settore E della Curva Sud saranno spostati nel Settore H della Tribuna Est. I supporter della squadra di casa non hanno accolto bene la notizia, c'è molto malumore. La tifoseria organizzata avrebbe chiesto a tutto lo stadio di portare sciarpe e vessilli del Frosinone, per ribadire la supremazia territoriale.