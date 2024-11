ESports, colpo dell'Al Nassr: dopo CR7 arriva un altro campione portoghese

L'Al Nassr sbarca negli Esports. Con il mercato alle porte, il club saudita ha anticipato i tempi in campo digitale prendendo. Il trasferimento ha avuto successo anche grazie alla collaborazione con Mkers, leader internazionale del gaming competitivo.- Ronaldo in campo e Jafonso col joystick in mano, l'Al Nassr unisce due campioni portoghesi sotto lo stesso simbolo: una mossa che consolida il prestigio del club su due fronti, il calcio reale e quello virtuale. Questa collaborazione va ben oltre la semplice competizione.. Oltre alla gestione tecnica e competitiva, Mkers apporta la sua expertise commerciale e strategica, offrendo strumenti di marketing innovativi per massimizzare l’impatto della divisione Esports. È una partnership che rispecchia la visione del club saudita: non solo partecipare, ma eccellere, ridefinendo gli standard degli Esports a livello globale.

- Dopo aver conquistato il titolo mondiale a Riyadh nel 2024, Jafonso rappresenta il simbolo di questa ambiziosa iniziativa., il 25 novembre in occasione delle qualificazioni FC PRO a Londra.- L'ex dirigente della Roma Guido Fienga, oggi CEO dell'Al Nassr, ha commentato così il colpo di mercato negli ESports: "È un passo importante peraspiriamo ad essere subito un team vincente nelle più importanti competizioni internazionali".

- Il Ceo di Mkers Lucca Beccaceci ha parlato così della partnership con l'Al Nassr: ". Non si tratta solo di una partnership, ma di una visione comune per ridefinire l’industria del gaming competitivo. Lavoreremo insieme per consolidare questo progetto e farne un punto di riferimento internazionale".- La divisione Esports di Al Nassr si inserisce in un contesto di investimenti straordinari: solo nel 2024, Riyadh e Qiddiya hanno visto il settore Esports crescere esponenzialmente grazie a investimenti che hanno superato i 500 milioni di dollari, posizionando l’Arabia Saudita come hub globale per il gaming., dimostrando la crescente rilevanza del settore. L'Al Nassr Esports non è solo un’iniziativa ambiziosa, ma una realtà costruita per dominare un mercato in continua espansione. Alimentata da una fanbase di gamer appassionati e da una visione strategica innovativa, la partnership con Mkers incarna il futuro degli sport competitivi, ispirando milioni di fan in Arabia Saudita e non solo.