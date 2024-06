AFP via Getty Images

Euro 2024, disastro Italia: post partita e commenti con Mancini e Sabatini

FA

un' ora fa

5

L'Italia esce da Euro 2024 e l'avventura in Germania finisce nel peggiore dei modi: contro la Svizzera arriva una disfatta su tutta la linea.



Gli Azzurri di Spalletti cadono malamente all'Olympiastadion di Berlino, travolti dalla nazionale elvetica guidata che domina in lungo e in largo, il 2-0 finale è un risultato che sta quasi stretto alla squadra guidata da Murat Yakin.



Sconfitti nel risultato, nel gioco, nella prestazione. E' il momento della delusione e dei processi alla Nazionale e al movimento calcistico italiano, nel nostro format su 1vs1.



Segui il nostro post partita insieme a Riccardo Mancini e Sandro Sabatini.