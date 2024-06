Euro U17, l'Italia vola in finale: battuta la Danimarca, sfiderà il Portogallo

. Gli Azzurrini di Favo superano col risultato di 1-0 i pari età della Danimarca nel torneo in corso a Cipro e si qualificano per l’ultimo atto, dove affronteranno il Portogallo nel match che mette in palio il titolo di campione d’Europa.La rete decisiva porta la firma di. Un gol che consente agli Azzurrini di volare in finale a cinque anni di distanza dall’ultima volta, quando arrivò il KO contro l’Olanda.Davanti agli 840 spettatori accorsi all'Antōnīs Papadopoulos Stadium di Larnaca, il numero 10 di proprietà della Roma batte il portiere avversario con il sinistro dopo un dribbling, aiutato da un po’ di fortuna, e sigla la rete che decide l’incontro. Per Coletta si tratta del secondo gol dopo quello all’esordio contro la Polonia.

La finale si disputerà mercoledì 5 giungo alle ore 19:30 al Limassol Stadium e vedrà l’Italia Under 17 sfidare il Portogallo, che ha battuto 3-2 in rimonta la Serbia nell’altra semifinale.: Breum-Harild; Gustafsen, Markmann (62' Ankamafio), Lassen © (62' Moalem), Højer, Obi, Abildgaard, Risnæs (46' Jørgensen), Søndergaard, Andersen (88' Tornvig), Hyseni (46' Johannesen). All.: Jesper Mikkelsen.: Pessina; Emanuel, Cama, Verde, Coletta, Di Nunzio (86' Mantini), Camarda, Liberali (71' Orlandi), Mosconi ©, Sala, Natali. All.: Massimiliano Favo.

30' Coletta.Antoni Bandić (BIH).: Emanuel (I).