GETTY

Europa e Conference League: gli arbitri di Roma, Lazio e Fiorentina

5 minuti fa



Il tedesco Daniel Siebert é l'arbitro designato per Roma-Braga di domani sera (ore 18:45), sesta giornata della fase campionato di Europa League. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn.



La partita in trasferta della Lazio ad Amsterdam contro l'Ajax (ore 21:00) sarà diretta dallo slovacco Ivan Kružliak. Assistenti Branislav Hancko e Adam Jekkel.



Sarà l'ungherese Balazs Berke a dirigere la sfida tra Fiorentina e Lask, valida per la penultima giornata del girone unico di Conference League e in programma giovedì (ore 18.45) al Franchi. Al suo fianco, gli assistenti Vencel Toth e Balasz Szert; quarto uomo Sandor Szabo, al Var Istvan Vad ed Eszter Urban.