Dall'Inghilterra: c'è l'accordo, i Friedkin rilevano la maggioranza dell'Everton

Arriva dall'Inghilterra, e più precisamente dai colleghi di Sky Sports UK, la notizia secondo cui ci sarebbe un accordo totale tra il detentore del 94% delle quote dell'Everton, l'attuale proprietario Farhad Moshiri, e il gruppo Friedkin per l'acquisizione della società con sede a Liverpool.



La cessione, che era nell'aria ed era stata tentata anche con 777 Partners, il fondo americano che possiede tra le altre il Genoa, sarebbe quindi imminente, e vedrebbe i proprietari della Roma e del Cannes ampliare la propria galassia calcistica.



I Friedkin trovano una società penalizzata per inadempienza al Fair Play Finanziario, ma salva dopo una bella rimonta in classifica nella seconda parte di stagione. Le stringenti misure imposte dalla Premier League renderanno necessaria qualche cessione, una su tutte quella del difensore inglese Jarrad Branthwhaite, preconvocato da Southgate per Euro 2024.