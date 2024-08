Ex Cagliari, Joao Pedro rompe con Mourinho: il Fenerbahce lo offre al Genoa

Getty Images

Una vecchia conoscenza del nostro calcio bussa alle porte del Genoa. Dopo due anni di lontananza dall'Italia Joao Pedro starebbe pensando di tornare a calcare i campi di Serie A.L'ex bomber del Cagliari è attualmente domiciliato al Fenerbahce, in Turchia, dove tuttavia difficilmente troverà lo spazio desiderato. Rientrato a Istanbul dopo essere stato mandato in prestito per una stagione al Gremio, in Brasile, il 32enne naturalizzato italiano non pare rientrare nei piani di José Mourinho, neo-tecnico del club gialloblù.Da qui l'idea di tornare a esibirsi nel palconiscenico che lo ha visto protagonista per gran parte della sua carriera: l'Italia, appunto. Sulle sue tracce si è mossa da tempo la Salernitana, destinazione gradita a Joao Pedro che tuttavia preferirebbe un club di Serie A. Ecco perché, secondo quanto si vocifera in Turchia, nei giorni scorsi il giocatore sarebbe stato proposto al Genoa, società alla ricerca di rinforzi in attacco.

Il profilo dell'italo-brasiliano, tuttavia, non corrisponderebbe a quello ricercato dal club più antico d'Italia, che per il momento pare aver rispedito al mittente la proposta.