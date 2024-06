Ex Genoa, Centurion ritrovato dall'ex agente: "Non so perché sono sparito. Ma ora sto bene"

AFP/Getty Images

, è assieme ai suoi famigliari e sta bene.Rientra la preoccupazione relativa all'ex attaccante del Genoa, oggi in forza al Velez Sarsfield,A lanciare l'allarme circa la non rintracciabilità del 31enne argentino era stato il suo stesso club dopo che i numerosi tentativi di mettersi in contatto con il giocatore era risultati vani per una settimana e mezza.A rassicurare tutti ci ha pensato il suo ex agente, Eduardo Rosetti, che finalmente è riuscito a raggiungere il ragazzo: "Gli ho parlato oggi - ha detto Rosetti a ESPN - A dire il verocon quella lucidità che ha in alcuni momenti. Dice verità come poche persone, anche se non sempre è in condizione di dirle."

Rosetti ha poi affermato di aver chiesto chiarimenti a Centurion circa il suo allontanamento:- avrebbe riferito il giocatore -. Non so se ho sprecato l’opportunità. Vedì cosa puoi fare per me."L'episodio è soltanto l'ultimo di una lunga serie di vicende poche chiare che hanno coinvolto e condizionato. Risse, incidenti stradali, ubriacature, sospensioni e arresti per uso di cocaina sono temi all'ordine del giorno nel passato di Centurion, sulla cui fedina penale trova spazio anche una denuncia per molestie e violenze da parte di una sua ex fidanzata. Ad un'altra compagna, nel 2020, andò peggio, morendo in auto sul sedile accanto al suo stroncata da un infarto.

Ora l'ennesimo capitolo di una vita tormentata per un ragazzo a cui il destino ha dato un gran talento ma pochissima fortuna.