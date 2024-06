L'ex-Genoa Centurion è scomparso. Il pres. del Velez: "Non ci risponde da 10 giorni, siamo preoccupati"

AFP/Getty Images

IlSarsfield ha denunciato la scomparsa di, attaccante classe 1993 con un passato in Italia con la maglia delcon cui ha collezionato 3 presenze e zero gol. Dopo anni di prestiti a San Lorenzo e Barracas Central in questa stagione si stava allenando a parte con il Velez per provare a ritrovare una condizione importante.del club argentino, ha concesso un'intervista a Radio La Red in cui ha espresso tutta la sua preoccupazione:i e stiamo cercando di localizzarlo su Google Maps, ma ha spento il telefono.i”. Secondo quanto riportato da TycSports poche ore dopo aver parlato alla radio, Berlanga si è messo in contatto anche con la madre di Centurión, ma il club continua a non avere contatti con lui.

Centurion da tempo non sta vivendo il periodo migliore della sua carriera e fuori dal campo sono tanti i problemi che si è trovato ad affrontare. Il 31enne è stato infatti accusato di corruzione di un agente di polizia e di violenza contro la sua ragazza nel corso degli ultimi due anni.