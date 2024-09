Getty Images

Ex Inter e Chievo, "Luciano ricattato dal vero Eriberto": il racconto di D'Angelo

Redazione CM

29 minuti fa



L'incredibile e indimenticabile storia di Luciano/Eriberto. Nel mercato estivo del 2002 sfumò il possibile passaggio dal Chievo alla Lazio del calciatore brasiliano, che rivelò pubblicamente il segreto sulla sua falsa identità e fu squalificato per sei mesi. Poi nell'estate del 2003 passò in prestito all'Inter, con cui raccolse soltanto 5 presenze, per poi tornare a Verona nel successivo mercato invernale.



Un suo ex compagno di squadra ai tempi del Chievo, Maurizio D'Angelo (ora vice di Pippo Inzaghi al Pisa) ha parlato a "Non è più domenica" (podcast di Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi): "Andammo a fare una tournée in Grecia e giocammo contro il Paok dove c'era come attaccante un certo Luciano (Luciano Nunes de Souza, ndr), un brasiliano. A fine partita vidi Eriberto con la maglietta di Luciano e non ero felice perché ci avevo litigato tutto il tempo. Dopo qualche giorno quando siamo tornati a Verona, non arrivava più Eriberto (Luciano Siqueira de Oliveira, ndr) ed eravamo preoccupati. Dopo due-tre giorni si era autodenunciato per quel fatto con lo scambio d'identità, quando è tornato gli ho detto della maglietta che aveva scambiato. La persona con cui aveva scambiato identità iniziava a ricattarlo con la famiglia e ha dovuto tagliare".