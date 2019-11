Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, ha parlato ai microfoni di FcInter1908 della partita persa ieri dai nerazzurri contro il Borussia Dortmund.



SULLA PARTITA -"Un primo tempo praticamente perfetto, un secondo da dimenticare. Che spiegazione si è dato sul crollo della ripresa?

Difficile dare una spiegazione precisa. Probabilmente, i giocatori sono scesi in campo nel secondo tempo convinti che fosse fatta, quindi senza quella grinta e quella determinazione avuti nel primo tempo. Quando il Borussia Dortmund ha iniziato la sua rimonta, sono andati in panico. Problema psicologico? Secondo me sì. E’ stato decisamente un problema psicologico".



SULLA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI - "Sì, è possibile, ma bisogna vedere contro chi dobbiamo vincere. Va bene che all’ultima giochiamo in casa, ma stiamo sempre parlando del Barcellona. Di certo, nel calcio siamo abituati a vedere cose apparentemente impossibili diventare possibili. Dipende tutto dalla volontà e dalla determinazione. Ma anche dalle motivazioni che avrà eventualmente il Barcellona: se avesse la possibilità di qualificarsi anche con un pareggio, allora magari potrebbe lasciare qualcosa per strada. Ma, conoscendo il Barça, non credo andrà così".



CONTE HA DELLE RESPONSABILITA'? - "In partite così importanti, al di là dell’allenatore, devono essere i giocatori a trovare motivazioni extra e a trasmetterle ai compagni di squadra. Non mi sento di dare colpe a Conte".