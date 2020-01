Gli incendi che stanno distruggendo l'Australia non lasciano un secondo di respiro, in una situazione infernale che sta facendo stringere attorno alla terra dei canguri il pensiero di quasi tutto il mondo. Dello sport e non solo, complici anche gli Open di tennis in corso in questo momento a Sidney. Così, anche Claudio Marchisio è voluto mettersi in prima linea: come riporta ​il Sydney Morning Herald, l'ex giocatore della Juventus tornerà in campo, per giocare una partita benefica organizzata da Football for Fires. Il ricavato del match, ovviamente, verrà utilizzato per aiutare i migliaia di volontari che stanno accorrendo, assieme ai vigili del fuoco, per spegnere gli incendi.