Il trasferimento di Felipe Anderson è stato concluso oramai da settimane, ma c'è forte rischio di disputa legale su chi debba ottenere una fetta di milioni.



Probabilmente bisognerà ricorrere al tribunale per risolvere il contenzioso tra Santos e Giuliano Bertolucci, l'ex agente del centrocampista, che ha fatto bene nella prima vittoria del West Ham in campionato contro l'Everton. Il Santos aveva diritto al 3% da club di formazione, più il 25% dell'accordo stipulato dalla Lazio in caso di cessione. Come riportano in Brasile, il problema non sono i soldi che la Lazio deve al Santos, ma quelli che il club brasiliano deve a Giuliano Bertolucci. Molti hanno fa hanno contratto un prestito con lui di 9,5 milioni di real. I soldi non sono mai tornati indietro, e Bertolucci avrebbe citato in giudizio il Santos, congelando di fatto l'importo che il club deve recepire dalla trattativa tra Lazio e West Ham. Il Santos sta provando a convincere le parti a bloccare solo 6 milioni di real, 1,1 milioni di sterline, per pagare il resto del debito in altri modi, inclusa la vendita dei biglietti delle partite casalinghe.