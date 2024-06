Getty

Ex Milan, la Premier League bussa per Pioli: la decisione

Stefano Pioli è ancora alla ricerca di una nuova panchina. Dopo l'addio al Milan, arrivato al termine di questa stagione, sul tecnico emiliano non sono arrivate indiscrezioni precise sul suo futuro. L'allenatore ex Inter, Lazio e Fiorentina sta aspettando ancora l'offerta giusta. Ma secondo DAZN, c'è l'interesse di una squadra di Premier League.



Secondo l'indiscrezione, il Nottingham Forest si sarebbe fatto avanti per Stefano Pioli. Nelle scorse settimane Stefano Pioli ha rifiutato un'importante offerta del Nottingham, perchè l'ex allenatore del Milan preferisce attendere qualcosa di più stimolante dal punto di vista tecnico.