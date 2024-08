Fantacalcio 2024/25: Khephren Thuram titolare alla Juventus? Gol, assist e bonus

Getty Images

Insieme a Douglas Luiz,, che con Thiago Motta vuole ridisegnare il centrocampo, sia per i nomi degli interpreti che per il modo di giocare. Ricordiamo i termini dell'accordo con il quale la Juventus lo scorso 10 luglio ha annunciato l'ingaggio di Thuram dal Nizza:, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.

Dotato di grandi leve e di ottima stazza (1,92 m di altezza per 90 kg di peso), Thuram è caratterizzato da una, partendo da una posizione die adattabile a più situazioni tattiche, come piace a Motta, Khephren Thuramdi inserimento.– Nella stagione 2023-24, con la maglia del Nizza, Khephren Thuram ha collezionato. Il

Nella Juventus, come si è già intravisto nelle prime amichevoli, Thiago Motta utilizzerà Khephren Thuram da solonel 4-1-4-1, oppure in coppia nel 4-2-3-1-su cui puntare all'asta del fantacalcio.(7 nella stagione 2023-24, 29 in carriera)Ma la bella rete segnata nel test contro la Juventus Next Gen fa sperare i tifosi della Juventus, e i fantacalcisti che vogliono puntare su di lui, che Thuram possa fare di più e meglio in zona gol rispetto all'ultima stagione. Per quanto riguarda le reti, la sua miglior stagione finora è stata la 2021-22: 4 gol in 41 partite.