Fantacalcio 24/25: quando torna Scamacca? Va preso all'asta?

Domenica 4 agosto 2024, Parma-è un'amichevole estiva e un antipasto di Serie A per prepararsi al meglio alla Supercoppa Europea con il Real Madrid e all'inizio del campionato. Ma per la Dea e per Gian Piero Gasperini è una partita che porta dolori: l'Ad inizio ripresa, su un'azione offensiva, all'attaccante classe 1999. Il problema lo costringe ad uscire dal campo, sorretto a braccia dai sanitari dell'Atalanta, e preoccupa in vista della stagione 2024/25. Ma quando è programmato il suo rientro? Conviene puntarci all'asta del fantacalcio?

- La prima diagnosi per Gianluca Scamacca parla di, ma servono ulteriori esami per stabilire l'entità del problema. Pertanto, non sono ancora noti i tempi di recupero per l'attaccante, né quando potrà tornare in campo.- Di conseguenza, non è ancora possibile stabilire quante partite salterà Scamacca per infortunio.- Ha senso puntare su Scalvini all'asta di agosto o inizio settembre? L'ex centravanti del West Ham è uno dei nomi di prima fascia per l'attacco, ma bisognerà prima attendere novità sull'infortunio e capire i tempi di recupero per dire se sia utile puntare subito su di lui al fantacalcio.