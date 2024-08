Fantacalcio: quando torna Khephren Thuram?

Getty Images

Se nella prima diin campo laha brillato, fuori è arrivata una doccia fredda. La gara con ilha sì portato 3 gol, 3 punti e tanto entusiasmo ma anche due infortunati: Khephrene TimothyIl francese ha accusato unacosì come l’americano. L’exsarà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni e solo allora si capirà meglio l’entità del suo infortunio e quando riuscirà a fare ritorno in campo. Una brutta tegola perche gli aveva affidato le chiavi del centrocampo, ricevendo ottime risposte. Con il, il figlio di Lilian è stato: geometrie, contrasti, qualità e quantità. Tutte caratteristiche delle quali ora i bianconeri dovranno fare a meno.

Ancora presto per dirlo. Tra dieci giorni i due saranno nuovamente valutati e, se i problemi saranno messi alle spalle, potranno rientrare in. La sensazione però è che verrà utilizzata molta cautela: siamo infatti nelle fasi iniziali della stagione e forzare recuperi anticipati potrebbe essere un autogol. Di certo Thuram salterà la prossima gara della, impegnata ancora di lunedì, 26 agosto, sul campoed è a fortissimo rischio anche per la successiva, il big match contro ladel 1° settembre. Il centrocampista dovrebbe quindi tornare a disposizione dopo la pausa per le nazionali, per il weekend delquando la Juve sarà di scena sul campo