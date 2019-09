Con la chiusura della campagna acquisti in Italia si è concluso anche il nostro gioco FANTACALCIOMERCATO, che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ora è il momento di annunciare i vincitori*.



Nella classifica generale Gianmarco Del Greco mette in fila tutte le 25mila schedine giocate con 75 punti frutto dei trasferimenti di Balotelli al Brescia (20), Icardi al PSG (15), Lukaku all'Inter (10), Mancini alla Roma (10) e Barella all'Inter (5) oltre alle permanenze di Pogba al Manchester United (10) e di Rakitic al Barcellona (5). Completano il podio Matteo Miccoli secondo con 67 punti e Pereppepe terzo con 65 punti.



L'ultima classifica settimanale vede davanti a tutti Utente Fabio con 36 punti frutto dei trasferimenti di Rebic al Milan (20), Falcao al Galatasaray (5), Llorente al Napoli (3), Ounas al Nizza (2), Schick al Lipsia (2), Alexis Sanchez (2) e Biraghi (2) all'Inter.

A loro vanno i complimenti della redazione di Calciomercato.com, che ringrazia anche tutti gli altri partecipanti.



(* Classifiche ancora da confermare ufficialmente).