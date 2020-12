In occasione delle sue 100 partite in Serie A Marco Davide Faraoni ha concesso un'intervista a L'Arena in cui racconta la sua carriera.



LE GARE DA RICORDARE - "Tra le 100 partite fatte, se devo scegliere, ne scelgo due in particolare: la prima è l’esordio contro il Cagliari con la maglia dell’Inter nel 2011 e la seconda, la vittoria contro la Juve in casa l’anno scorso".



LA GARA PERFETTA - ​La partita perfetta con l’Hellas? Torno sempre lì, la gara contro i bianconeri della passata stagione. La mia miglior prestazione in gialloblu è stata invece contro la Roma l’anno scorso, una delle mie migliori sia in fase difensiva che offensiva".