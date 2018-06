Tutto pronto per il ritorno di Favilli alla Juventus. E la conferma arriva ai microfoni di Sportitalia, dove Cristiano Giaretta - ds dell'Ascoli - ha così commentato: "Stiamo per chiudere con la Juventus, probabilmente la settimana prossima definiremo il tutto, appena usciranno i moduli preliminari per il tesseramento. La cifra? Siamo sui 7,5 milioni di euro, senza nessuna contropartita".



Il giocatore andrà in tournée con la Juventus e cercherà una soluzione di comune accordo con la società.