Il difensore Alex Ferrari può lasciare la Cremonese per tornare alla Sampdoria, che saluta Zanoli. Il terzino destro rientra per fine prestito al Napoli, che può girarlo con la stessa formula al Genoa. Dato sulle tracce del terzino sinistro Valeri della Cremonese (in alternativa a Corrado della Ternana) e dell'attaccante bosniaco-svizzero Tabakovic dell'Austria Vienna, cercato pure dal Frosinone.