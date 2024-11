Figuraccia con l'Inter, il Verona manda la squadra in ritiro. Zanetti: "Spettacolo indecoroso, chiedo scusa"

AFP via Getty Images

Una figuraccia, cinque gol in un tempo e i fischi del Bentegodi. La ripresa è traumatica per l'che crolla contro l'Inter e prova a correre immediatamente ai ripari: la squadra va in ritiro.E' questa la decisione della dirigenza scaligera, mentre sui social i tifosi manifestano tutto il proprio disappunto per la brutta prestazione e sul banco degli imputati torna il tecnico- Ad annunciare il ritiro fino a data da destinarsi è stato lo stesso club gialloblù con un comunicato apparso sui canali ufficiali: "Hellas Verona FC comunica che a partire dalla serata di oggi, sabato 23 novembre, la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi".

- Il Verona di Zanetti si è letteralmente sciolto nel giro di un tempo. Anzi, più precisamente in 24 minuti: dal 17', gol di Joaquin Correa che ha aperto l'incontro, al 41', rete di Yann Bisseck che ha fatto calare il sipario. In mezzo la doppietta di Marcus Thuram e la marcatura di Stefan de Vrij, entrato dalla panchina al posto dell'infortunato Francesco Acerbi.

- Al termine della partita, il tecnico del Veronaè intervenuto a DAZN: "Oggi penso sia giusto chiedere scusa ai nostri tifosi. Oggi non siamo degni di questo stadio, di questi tifosi che sono venuti a vedere questo spettacolo indecoroso. Mi verrebbe da dire che siamo anche partiti bene. L'avevamo preparata per non dare profondità, e invece prendevamo un gol a ogni verticalizzazione. Andremo in ritiro a tempo indeterminato, finché non mettiamo a posto le nostre cose e torniamo a un livello accettabile. Abbiamo prestato il fianco a uno squadrone come l'Inter. Rimarremo in ritiro finché non torneremo a essere quelli che siamo".