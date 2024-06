Getty Images

In scadenza con la Fiorentina il 30 di questo mese, il futuro diè ancora avvolto dal mistero. Tuttavia, dopo due anni molto difficili, il ragazzo sembra avere tutta l'intenzione di guadagnarsi lo spazio che merita. Ne ha parlato lui stesso ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: "Tornare a giocare in Nazionale è sicuramente un mio obiettivo. Sto bene e continuo ad allenarmi in vacanza. La cosa fondamentale era mettere da parte tutti gli infortuni. Un ringraziamento per questo va alla mia famiglia , è grazie a loro se sono rinato. Favorite per l'Europeo? Inghilterra e Francia ma l'Italia può dire la sua."

"Gli ultimi due anni sono stati molto difficili, non è facile stare lontani dal campo. Adesso però sto bene e non vedo l'ora di tornare per la prossima stagione e riconquistarmi la maglia azzurra."