Fiorentina, Cassano stronca Kean: "Non dà nulla. Vorrebbe fare un buon campionato? Lasciamo perdere"

Nonostante l'inizio di stagione convincente con la maglia della Fiorentina, Moise Kean non è riuscito a convincere tutti. Questo è il caso di Antonio Cassano che, attraverso la trasmissione Viva El Futbol, non risparmia critiche all'ex attaccante della Juventus. Queste le sue parole sul centravanti viola.



CRITICHE - "Da noi facciamo passare per buono Kean che non sa dove è girato... Ho visto Empoli-Fiorentina e lasciamo perdere, ha fatto due gol in sei partite... E questo vorrebbe fare un buon campionato? Magari fa venti reti ma tutte le volte che gli passi il pallone diventa una guerra. Fa confusione, casca a terra, palla sullo stinco. Non dà niente"