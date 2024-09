Fiorentina, Cataldi si presenta: "Sentita da subito la fiducia, ma non avrei mai lasciato la Lazio"

è stato presentato quest'oggi alla stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Queste sono le sue parole: "Il distacco è stato molto duro, come è normale che sia. Sono cresciuto nel settore giovanile della Lazio e ho fatto tutta la trafila con quella maglia. Detto questo, qui ho sentito tantissima fiducia, da parte sia del tecnico che del direttore Pradè. Penso che questo sia il posto perfetto per continuare a crescere"- "Ho ritrovato la stessa persona che avevo lasciato in quei mesi a Genova. Ho seguito la sua carriera da allenatore e in questi anni ci siamo sentiti spesso. Contro il Monza ho sempre sofferto. E' una persona molto intelligente e potrà fare bene anche qui. Bisognerà cambiare qualcosa, ma con il lavoro che stiamo facendo miglioreremo"

"Sì, penso che questa sia una cosa naturale. In questi anni di Lazio ho fatto tanta esperienza e ho condiviso lo spogliatoio con tanti campioni. Ho parlato con la società e con la squadra e penso che in questo ambiente ci sia tutto per fare bene. E' una società con grandi ambizioni e conosciuta in tutta Europa. Le due finali sono soltanto il punto di partenza per stabilizzarsi nelle posizioni che contano. Lavoriamo per raggiungere l'Europa League e io darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi viola"- "Nel corso degli anni ho avuto tanti cambiamenti. Ero partito nel centrocampo a tre come mezzala, poi con l'arrivo di Sarri mi ha investito del ruolo di play basso. Forse è stato l'anno in cui sono cresciuto di più. Mi è capitato di giocare anche nei due di centrocampo e non è un problema per me. Sono a disposizione del mister in ogni ruolo"

- "Mi ha dato tanta fiducia scendere in campo da titolare due giorni dopo essere arrivato a Firenze. Non è stato facile, ma ho cercato di fare del mio meglio. Per quanto riguarda Bove, abbiamo avuto una storia simile. Ci siamo trovati in questa "bolla" assieme, è un bravissimo ragazzo e un calciatore forte."- " Ho parlato con tutti in società. Penso che non sia scontato fare per due anni due finali europee consecutivamente. In pochissime squadre possono vantare tutto ciò. Ci sono giocatori che hanno l'esperienza giusta per giocare in campi difficili. Posso solo aiutarla a fare uno step in più, sia in campionato, che in Europa. Prima di tutto arrivare nelle posizioni che contano in campionato e poi provare a vincere la Conference League"

- "Non sono una persona ipocrita. Io la Lazio non l'avrei mai lasciata, soprattutto per quello che rappresenta e per me e per coso mi ha dato. La scelta della Fiorentina è stata data dalla fiducia che la società e il mister hanno avuto verso di me. Non ci ho pensato molto, è stato duro lo stacco con la Lazio ma non la decisione di venire a Firenze. Sono contento e voglioso di far fare un grande anno alla Fiorentina"