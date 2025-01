Getty

Fiorentina, Commisso atteso a breve in città. Dallo stadio al mercato: tanti temi sul tavolo

11 minuti fa



Il momento della Fiorentina è particolarmente delicato sul piano sportivo. La vittoria manca in riva all'Arno dall'8 di dicembre e le voci su qualche scricchiolio nello spogliatoio si rincorrono senza sosta da settimane. Repubblica Firenze racconta quindi di una cena organizzata da Raffaele palladino e offerta a tutta la squadra ieri per cercare di compattare il gruppo in un momento di difficoltà. E vista la fase difficile, anche la proprietà a scelto di scendere in campo.



RITORNO - Secondo il quotidiano, è atteso a breve in città anche Rocco Commisso, proprietario e presidente del club che dovrà affrontare diverse questioni relative alla Fiorentina. Sul tavolo c'è il tema stadio, con tutti i suoi nodi ancora da sciogliere con l'amministrazione comunale. Ma Commisso darà anche indicazioni per quanto riguarda gli ultimi giorni di mercato in un momento, come detto, particolarmente delicato per tutto l'ambiente. Commisso mancava in città dal mese di settembre 2024.