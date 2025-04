Fiorentina, Comuzzo non è più un titolare. Juve e Napoli alla finestra

Getty Images

Una delle situazioni più curiose in casa Fiorentina è quella relativa al giovanissimo. Il classe 2005 si era imposto come pilastro viola sotto la guida di Palladino nella prima metà della stagione corrente. Nonostante la giovane età e l’inesperienza in Serie A, il difensore aveva conquistato la titolarità, ripagando la fiducia del tecnico con ottime prestazioni sempre più convincenti. A gennaio, però, il suo impiego è calato a causa di un cambio tattico e dell’interesse del Napoli, che era arrivato ad offrire per il suo cartellino 35 milioni di euro. Il presidente Commisso ha rifiutato l'offerta azzurra, chiedendone almeno 40. Dopo il mancato trasferimento, il suo minutaggio, però, si è ridotto drasticamente

- Il centrale friulano ha messo insieme soltanto 101 minuti nelle ultime quattro gare ed è scivolato più indietro nelle gerarchie viola, vista anche la crescita dei centrali titolari Pongracic-Marì-Ranieri. Il Corriere dello Sport ipotizza che nel mercato estivo i club interessati al ragazzo possano tornare alla carica: specificamente Napoli e Juventus che lo osservano da vicino. Comuzzo ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2028 ma non è da escludere un possibile rinnovo per mettere al riparo il club da svalutazioni del cartellino o da ulteriori assalti.