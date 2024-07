Fiorentina, dietrofront su Barzagli: a un passo dalla panchina dell'Under 16, il club si tira indietro

Juventus FC via Getty Images

Frenata decisa nella trattativa trae la. Se nei giorni scorsi si era scaldata molto la pista che avrebbe portato l'ex bandiera della Juve sulla, ora si registra invece un brusco dietrofront che indirizza la trattativa verso un esito diverso.Secondo quanto riferito da FirenzeViola.it, alla base del dietrofront c'è unche, a un passo dalla firma, ha scelto di non puntare su Andrea Barzagli nel ruolo di allenatore dell'Under 16.L'impressione è che a svolgere un ruolo nell'indirizzare la dirigenza viola siano stati iche non vedeva di buon occhio l'approdo nel club di un giocatore che per anni ha vestito la maglia della, alla luce della manifesta rivalità tra le due tifoserie. Tale situazione non esclude tuttavia che possa essersi trattato di una semplice valutazione strategica slegata dal volere della tifoseria.

Barzagli, reduce dal periodo a Dazn come opinionista, in precedenza ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Maurizio Sarri alla Juve e per poi passare anche da un incarico all'interno delle selezioni giovanili della Nazionale azzurra.