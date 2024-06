Getty Images

Fiorentina, frenata su Vranckx. I viola guardano in casa Sassuolo

50 minuti fa



La Fiorentina continua a lavorare sul mercato per regalare a Palladino una squadra competitiva per la prossima stagione sportiva. E oltre al centravanti, i viola sono alla ricerca di pedine importanti per rinforzare la mediana, reparto che vedrà diverse uscite il prossimo 30 giugno. Nelle scorse settimane il board gigliato aveva approfondito i contatti per portare a Firenze Aster Vranckx ma, in questo senso, si registrano alcuni aggiornamenti in queste ore.



FRENATA - Secondo quanto scrive stamani La Nazione, c'è stato uno stop piuttosto importante sul centrocampista belga. L'accordo col ragazzo c'è da tempo, ma il Wolfsburg in questo momento sta trattando con il PSV e i discorsi con la Fiorentina sono piuttosto fermi. Motivo per cui la Fiorentina ha deciso di puntare anche altri obiettivi: uno di questi è Kristian Thorstvedt. Carnevali, si legge, acconsentirebbe a lasciarlo partire pe runa cifra vicina ai 5 milioni.