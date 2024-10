Getty Images

Fiorentina, infortunio per Mandragora: esce in lacrime dopo aver colpito la traversa, le condizioni

un' ora fa



Una brutta notizia per la Fiorentina: durante il primo tempo della prima giornata di Conference League contro The New Saints, il centrocampista Rolando Mandragora è stato costretto al cambio da un dolore al ginocchio accusato dopo una conclusione che si è stampata sulla traversa.



L'ex Udinese, Torino e Genoa era visibilmente sconvolto, anche se non ha avuto bisogno della barella per lasciare il campo. Al suo posto, il tecnico Raffaele Palladino ha inserito Amir Richardson. Si attendono i risultati degli esami, a questo punto, per conoscere le esatte condizioni di Mandragora e l'entità del suo stop.