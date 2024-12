Fiorentina-Inter, malore per Bove: Dumfries il primo di accorgersene, le lacrime dei compagni, la corsa in ospedale

Getty Images

Siamo al 15’ del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra viola ha avuto un ottimo avvio di partita, ma la formazione nerazzurra stava cominciando a prendere le misure degli uomini di Palladino.. La sfera scavalca il capitano viola Ranieri e l’attaccante argentino trafigge De Gea con una conclusione violenta sotto la traversa. Tuttavia, sul servizio del laterale olandese, il pallone ha attraversato completamente la linea della rimessa laterale.che si lamenta della decisione presa da Doveri, con il direttore di gara che si avvicina all’allenatore dell’Inter per spiegare la sua scelta. Ed è in quegli istanti che accade l’impensabile.

, che è il primo ad accorgersi del malore che ha colto l’ex giocatore della Roma e a richiamare l’attenzione (insieme ad Hakan Calhanoglu) dello staff medico-sanitario della Fiorentina.

, per la sua famiglia e per tutti i suoi compagni di squadra e non solo. Tutti i giocatori, uniti, hanno aiutato Bove (soccorso e caricato su una barella) a trasportare il calciatore verso l’ambulanza presente nell’impianto toscano. Dall’altra parte del campo, nel mentre,Gesti, immagini che hanno ricordato quanto accaduto nell’estate del 2021 con Christian Eriksen, durante la sfida fra Danimarca e Finlandia.

Attimi tragici di ansia per tutti le persone coinvolte, dai giocatori (sia compagni che avversari) attoniti, in ginocchio e in lacrime per le scene vissute al Franchi., come comunicato dalla Lega Serie A, e le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, in attesa di capire maggiori informazioni sul classe 2002.Presenti in ospedale i compagni di squadra della Fiorentina, l'allenatore Raffaele Palladino, i dirigenti, la famiglia e la fidanzata, il sindaco di Firenze e il Presidente di Regione. A breve, il giocatore verrà sottoposto a tac e si conosceranno le sue condizioni.