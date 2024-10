Getty Images

è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle, dirige l'incontro Luca Pairetto della sezione di Nichelino, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.h. 20.45: Pairetto: Rossi L. - Cecconufficiale: Rapuano: Sozza: Abisso- Giallo per proteste al tecnico rossonero Fonseca.- Annullato un gol a Kean per fuorigioco: l'attaccante controlla una conclusione di Cataldi e mette alle spalle di Maignan, ma la sua posizione di partenza non è regolare, nettamente oltre l'ultimo uomo.

- Punizione per la Fiorentina dal limite per fallo di Morata, Tomori protesta e viene ammonito dall'arbitro Pairetto.- La Fiorentina protesta dopo il rigore parato da Maignan a Kean per il possibile ingresso anticipato in area di giocatori del Milan: la parata tuttavia è regolare perché l'ingresso in area non impatta sull'azione, avendo Maignan bloccato la conclusione.: Dodò anticipa Theo Hernandez che lo colpisce sulla suola, il VAR richiama Pairetto all'on field review e l'arbitro assegna il penalty. Protestano i giocatori del Milan.

- Dodo trattiene vistosamente Leao per impedirgli l'ingresso in area dalla sinistra: punizione per il Milan e cartellino giallo per il terzino della Fiorentina.