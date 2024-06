Fiorentina, Musso o Audero per la porta. Ma Palladino aveva chiesto anche Di Gregorio

Getty Images

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Questo quanto emerge dai primi colloqui di Raffaele Palladino con la società della Firoentina con l'ex Monza che pare aver chiesto uno sforzo al board gigliato anche per quello che riguarda il ruolo dell'estremo difensore.Secondo quanto scrive stamattina il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta monitorando diversi profili in questo senso. Il primo della lista sarebbe, che però l'Atalanta valuta circa 15 milioni di euro, una cifra ritenuta piuttosto alta dalla dirigenza viola. Le alternative portano ad Emil Audero e Wladimir Falcone, con la suggestione Alessandro Sorrentino, che proprio Palladino ha lanciato nella sua avventura al Monza. Ma non è tutto.

Palladino, infatti, ha fatto il nome di Di Gregorio per la porta della Fiorentina ai suoi dirigenti. Una richiesta stroncata sul nascere per il pressing subito messo in atto dalla Juventus.